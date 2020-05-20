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Эксклюзив Эха 18:08, 20 мая 2020

«Роснефть» подала в суд на РБК за статью о схеме передачи венесуэльского актива компании

«Статья спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ, дезориентировала рынок и нанесла существенный материальный ущерб», — заявил «Эху» официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Представители РБК, в свою очередь, заявили, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации и готовы отстаивать свою позицию. В РБК еще не получали иск из Роснефти и не готовы комментировать его содержание с юридической точки зрения.

Статья, о которой идет речь, была опубликована в РБК 14 мая. Сначала она была озаглавлена «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Сейчас у этого материала другой заголовок – «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». Интересно, что основой для публикации была заметка «Интерфакса» и ссылка в тексте есть. В пресс-службе «Роснефти» продажу активов в Венесуэле объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании за работу в нефтяном секторе Венесуэлы.

Логику действий «Роснефти» объяснить сложно. Материал РБК написан аккуратно и содержит конкретные факты, — считает обозреватель «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлия Латынина. РБК не стоит опасаться глобального разбирательства по иску Роснефти. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.

Это далеко не первый иск «Роснефти» к СМИ. Представители Роснефти в последние годы не раз приходили в суд. Для того чтобы выяснить отношения в том числе с медиахолдингом РБК. Весной 16-го года нефтяная компания подала иск на рекордную для российских СМИ сумму — 3 с лишним миллиарда рублей из-за публикации «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В ней рассказывалось об опасениях главы «Роснефти» по поводу того что в ходе приватизации почти 20 процентов компании BP может получить блокирующий пакет. И Сечин просит правительство этому помешать. Ответчиками в суде стали несколько журналистов и компания-издатель РБК. В «Роснефти» настаивали, что информация в статье не соответствует действительности. Суд сначала обязал СМИ выплатить почти 400 тысяч рублей, апелляционная инстанция решение отменила. При этом сведения в статье и передаче на телеканале суд признал недостоверными и обязал их опровергнуть. Дело кончилось мировым соглашением, которое «Роснефть» заключила с РБК сразу после смены собственника и руководства редакции издания. Судилась «Роснефть» и с газетой «Коммерсантъ». Из-за редакционной колонки о конфликте интересов в закупках госкомпаний. Автор отмечал, что покупка топ-менеджером «условной» «Роснефти» у своей жены считается законной, пока суд не установит ущерб от сделки. В итоге компания добилась от издания извинений. Иски в суды в ряде случае подавал и Сечин. Его претензии 4 года назад вызвала статья в «Новой газете» «Секрет Принцессы Ольги» о яхте, по оценкам издания, стоимостью в 100 миллионов долларов. На ней, как утверждалось, отдыхала в то время жена главы «Роснефти» Ольга Сечина. Яхту, как отмечала газета, даже назвали в её честь — St Princess Olga. В иске Сечин просил признать недостоверной и порочащей его достоинство предположения о связи с одной из самых роскошных в мире яхт и о том, что он или его семья может владеть судном. Иск он выиграл, газета дала опровержение. Дважды глава «Роснефти» судился с «Ведомостями», и выиграл в обоих случаях. В одной статье речь шла о том, что Сечин может оказывать влияние на принятие основных государственных решений и действовать в обход российского правительства. В другой рассказывалось о строительстве главой «Роснефти» дома на Рублевке возле санатория Барвиха на участке земли, стоимость которого журналисты оценили в 60 миллионов долларов. Тексты с сайта газеты по решению суда удалили.



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