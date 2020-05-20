Дизайнер Артемий Лебедев высказался за прямую раздачу денег россиянам в условиях пандемии

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Надо раздавать деньги, потому что я вижу абсолютно объективную необходимость это делать. И я не понимаю, почему власть сегодня ведет себя по-импотентстки в ситуации кризиса», — сказал он.

Инициатива Алексея Навального «Пять шагов для России» с предложениями о мерах поддержки россиян и бизнеса за сутки набрала необходимые 100 тысяч подписей на госпортале «Российская общественная инициатива». Теперь инициативу должна рассмотреть экспертная группа правительства.