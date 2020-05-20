Международное рейтинговое агентство Moodyʼs прогнозирует ускорение миграции внутри России

Это связано с пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на обзор аналитиков. По их мнению, большинство трудоспособных граждан будут стремиться уехать в крупные экономические центры, что приведет к долгосрочному падению доходов и замедлению экономического развития в менее развитых регионах.

