Полиция задержала в Москве координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Оснований для этого не было, однако полицейские ссылались на нарушение ограничительных мер. Об этом «Эху» рассказал сам Сергей Удальцов.

Сергей Удальцов полагает, что его задержание было санкционировано полицейским руководством.