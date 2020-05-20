Правительство Украины одобрило смягчение ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

До 22 июня в стране будет действовать так называемый адаптивный карантин: регионы сами смогут принимать решения о снятии тех или иных мер с учетом ситуации. C этой пятницы в стране возобновится работа городского и пригородного транспорта, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре откроется метро. Межрегиональные и международные транспортные перевозки, в том числе авиаперелеты, планируется разрешить не раньше июня. Помимо этого, правительство разрешило возобновить работы пунктов пропуска на границах c Молдавией и странами ЕС. Пункты на границах с Россией и Белоруссией пока остаются закрытыми в связи с более сложной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

На Украине карантинные меры действуют с 11 марта. С начала пандемии в стране зафиксировано свыше 19 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли более 560 человек.