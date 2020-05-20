В Карелии врачам запретили публично комментировать заболевания, не относящиеся к их профилю

Соответствующий приказ регионального Минздрава нигде не опубликован, а в ведомстве его не комментирует.

Приказ, запрещающий медработникам «публично комментировать заболевания, не входящие в их компетенцию» выпустил Минздрав Карелии. Но найти документ на сайте ведомства или правительства не представляется возможным, в этом убедилось издание «Медиазона». В министерстве ответ на запрос, направленный неделю назад, так и не предоставили. Никаких пояснений по поводу этого распоряжения и причин его появления не дают своим сотрудникам администрации карельских медучреждений – они лишь дают на подпись документ, ссылающийся на приказ Минздрава. Эту бумагу сфотографировал и выложил в Twitter врач-психиатр республиканской психиатрической больницы Виктор Лебедев. Он полагает, что приказ Минздрава напрямую связан с эпидемией коронавируса, хотя в его тексте это не указано. Согласно версии, озвученной сотрудником одной из карельских больниц, распоряжение могли выпустить после того, как один реаниматолог написал в соцсетях о неэффективности аппаратов искусственной вентиляции легких.

В приказе Минздрава также не указывается, как санкции могут применяться к медикам, которые продолжат комментировать темы, напрямую не относящиеся к их компетенции.