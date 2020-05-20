РБК пока не получил жалобу «Роснефти»

Как только документ поступит, издание обещает прокомментировать его с юридической точки зрения. На сайте российской нефтегазовой компании появилось сообщение о том, что она подала иск к РБК о защите деловой репутации. Поводом для этого стал материал под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»». В компании полагают, что эта статья «спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ».

Логику действий корпорации объяснить трудно, поскольку материал РБК написан аккуратно и содержит конкретные факты. Такое мнение высказала политический обозреватель «Эха» Юлия Латынина.

В РБК, тем временем, убеждены в достоверности опубликованных сведений и готовы отстаивать свою позицию в суде.