В США задержаны обвиняемые в помощи организации побега из Японии бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

В США по запросу Токио задержаны два человека, которых обвиняют в том, что они помогли бывшему главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону бежать из Японии. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на материалы суда.

По его данным, задержанных зовут Питер и Майкл Тейлоры. Последний является бывшем солдатом спецназа.