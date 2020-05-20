На станции Шиес, где планируется строительство мусорного полигона, задержали двух экоактивистов. Их обвинили в нарушении режима изоляции. Они рассказали интернет-изданию МБХ медиа, что следили за тем, что происходит на территории, занятой «Технопарком». Полицейские были без масок.

