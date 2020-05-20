На станции Шиес, где планируется строительство мусорного полигона, задержали двух экоактивистов. Их обвинили в нарушении режима изоляции. Они рассказали интернет-изданию МБХ медиа, что следили за тем, что происходит на территории, занятой «Технопарком». Полицейские были без масок.
На станции Шиес, где планируется строительство мусорного полигона, задержали двух экоактивистов
На станции Шиес, где планируется строительство мусорного полигона, задержали двух экоактивистов. Их обвинили в нарушении режима изоляции. Они рассказали интернет-изданию МБХ медиа, что следили за тем, что происходит на территории, занятой «Технопарком». Полицейские были без масок.