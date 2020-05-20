В Москве задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов

Он и его соратники проводили одиночные пикеты возле здания правительства с требованием «реальной поддержки населения». По словам политика, его обвинили в нарушении режима «самоизоляции», хотя у него был пропуск и доставили в ОВД «Пресненский». Еще двух представителей «Левого фронта» задержали по дороге к метро. На них составили протокол за нарушение режима изоляции.