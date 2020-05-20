В Москве задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов

Он и его соратники проводили одиночные пикеты возле здания правительства с требованием «реальной поддержки населения». По словам политика, его обвинили в нарушении режима «самоизоляции», хотя у него был пропуск и доставили в ОВД «Пресненский». Еще двух представителей «Левого фронта» задержали по дороге к метро. На них составили протокол за нарушение режима изоляции.
2020-05-20T16:32:42+03:00
2020-05-20T16:32:42+03:00
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16:32, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…