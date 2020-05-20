Госдума планирует завершить рассмотрение законопроектов о поддержке граждан и бизнеса до конца недели. В частности, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс, в налоговое законодательство. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что практически все законопроекты из этого пакета поддерживаются депутатами.

