Столичные власти предупредили о возможном росте смертности от коронавируса в Москве

В мае этот показатель будет выше, чем в апреле, сказал мэр Сергей Собянин. «Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку с одной стороны на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность» — сказал градоначальник. По его словам, в больницах находятся 18 тысяч тяжело заболевших. Собянин считает безответственными заявления о победе над коронавирусом. Всего в России умерли почти 3 тысячи зараженных коронавирусом. Последний суточный показатель стал рекордным — 135 человек.
2020-05-20T16:31:19+03:00
2020-05-20T16:35:15+03:00
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16:31, 20 мая 2020
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