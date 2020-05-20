Столичные власти предупредили о возможном росте смертности от коронавируса в Москве

В мае этот показатель будет выше, чем в апреле, сказал мэр Сергей Собянин. «Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку с одной стороны на систему здравоохранения, с другой стороны генерирует высокую смертность» — сказал градоначальник. По его словам, в больницах находятся 18 тысяч тяжело заболевших. Собянин считает безответственными заявления о победе над коронавирусом. Всего в России умерли почти 3 тысячи зараженных коронавирусом. Последний суточный показатель стал рекордным — 135 человек.