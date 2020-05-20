Главная отечественная премия для молодых писателей и поэтов объявила короткий список четвертого сезона

Короткий список впервые объявлен в видео формате. На конкурс в 2020-ом поступило 2312 заявок, и которых свыше тысячи прозаических произведений и тысячи двухсот — поэтических из России, стран СНГ, Европы и США, Мексики и Турции, Израиля и Японии. Разнообразны представленные жанры. Помимо традиционных романов и повестей, а также сборников рассказов есть манифест нового литературного направления и даже пьеса, часть которой написана стихами. «Поэтессы проявили бОльшую смелость и свободу, меняя гендер часто о себе пишут в мужском роде» — считает член жюри, поэтесса Галина Климова, и далее «Поэты более стабильны и более традиционны» — конец цитаты. В короткий список вошли по десять финалистов в каждой номинации, в частности, трижды входивший в неё поэт Борис Безносов, и дважды — прозаик Борис Пономарев. Лауреатов объявят в день рождения Пушкина, именем которого названа премия.

Призовой фонд составляет 4,8 миллиона рублей, из которых 1,2 десятых достанется обладателям первой премии, по 700 тысяч — обладателям вторых премий и третьих — по полмиллиона.