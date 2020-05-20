Роснефть подала иск о защите деловой репутации к изданию РБК. Поводом стала публикация о выходе компании из проекта в Венесуэле. Это привело к репутационному и материальному ущербу, — рассказал «Эху» официальный представитель Роснефти Михаил Леонтьев.

Представители РБК заявили, что готовы отстаивать свою позицию, но пока не получили иск Роснефти и не могут прокомментировать его с юридической точки зрения.