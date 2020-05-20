В Бразилии резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Там за последние сутки инфекцию выявили более чем у 17 тысяч человек.

Бразилия становится эпицентром вспышки коронавируса на своем континенте. С начала эпидемии там уже более 270 тысяч заболевших. И это при том, что в Перу – стране, которая идет на втором месте – их около 100 тысяч, а в Чили, примерно 50 тысяч. В Бразилии также зафиксирован наибольший прирост смертности от коронавируса: за сутки впервые там скончались свыше 1 тысячи человек. Наиболее тяжелая ситуация, по данным Минздрава страны, сложилась в штатах Сан-Паулу, Сеара и Рио-де-Жанейро.

На этом фоне бразильские власти готовы одобрить для лечения коронавируса хлорохин – это препарат от малярии. При этом ученые пока не пришли к выводу, что лекарство эффективно от новой инфекции, а некоторые врачи говорят, что его применение и вовсе может быть опасно. Тем не менее, ранее хлорохин активно продвигал президент Бразилии Жаир Болсонару. Ранее он называл коронавирус «обычным гриппом» и избегал использования средств защиты. Однако в последнее время, отмечает агентство «Интерфакс», он стал все чаще появляться на публике в маске.

По уровню общей заболеваемости коронавирусом Бразилия вышла на третье место в мире.