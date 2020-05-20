В России количество вылечившихся от коронавирусной инфекции впервые превысило количество заболевших. За прошедшие сутки выявлены 8764 случая. На первом месте по-прежнему Москва.

Мэр Собянин считает, что пока преждевременно говорить о победе над коронавирусом. Он предупредил о росте смертности в мае. Он также напомнил, что в Китае снова ввели жесткий карантин после выявления 40 новых случаев заражения.