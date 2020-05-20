Ветеран Второй мировой из Великобритании, который собрал десятки млн фунтов для врачей, получит рыцарский титул

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который собрал десятки миллионов фунтов для врачей, получит рыцарский титул. За него ходатайствовал премьер-министр Борис Джонсон. Пока неизвестно, когда состоится церемония, которую обычно проводит лично королева Елизавета II.
2020-05-20T15:33:46+03:00
2020-05-20T15:33:46+03:00
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15:33, 20 мая 2020
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