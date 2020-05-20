Z Архив новостей новости
5 3 6 415
15:33, 20 мая 2020

Ветеран Второй мировой из Великобритании, который собрал десятки млн фунтов для врачей, получит рыцарский титул

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который собрал десятки миллионов фунтов для врачей, получит рыцарский титул. За него ходатайствовал премьер-министр Борис Джонсон. Пока неизвестно, когда состоится церемония, которую обычно проводит лично королева Елизавета II.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 267 6 46165 16.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 46 6 7893 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 224 6 39548 14.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 95 6 17298 15.05
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 125 6 23487 14.05
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 95 6 18370 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 51 6 10152 15.05
Новости

Военный парад, посвященный 75 годовщине Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день 24 июня…

5 39 6 8098
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36438 16.05
Блоги

+ Владимир Путин: Деньги получили далеко не все, кому они были положены Владимир Путин: Деньги получили далеко не все, кому они были положены Совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

5 45 6 9710 19.05
8читать ;смотреть
Новости

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело о государственной измене против бывшего президента Петра Порошенко Это случилось после обнародования записей возможных разговоров экс-главы государств с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри…

5 23 6 5012
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 202 6 50928 18.05
Блоги

Депздрав опроверг заявления о некорректности подсчета смертности от COVID-19 Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне…

5 62 6 15547 13.05
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Как Китай воевал с коронавирусом на Уханьском рынке морепродуктов Как совершенно точно знают выдающиеся ученые, а также продвинутые наблюдатели, коронавирус появился не в Уханьском институте вирусологии, а на рынке морепродуктов…

5 83 6 21544 11:23
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 209 6 54282 17.05
Блоги

Владимир Осин адвокат

Кого Путин «должен зачистить», устанавливая власть Конституции? Как, показала видеоконференция, слышит Путина и принимает немедленные разумные решения, только Министр обороны – Сергей Шойгу…

5 22 6 5834 16.05

Популярное за неделю

Новости

В Краснодарском крае сотрудников «скорой» Абинской больницы вызвали в полицию после их жалобы на отсутствие выплат С ними провели разъяснительную беседу…

5 32 6 24186
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
По всей стране из руин экономики и политики люди выползают… и хотят обратно. Они хотят обратно в этот жуткий карантин, причем такой, чтобы не только из квартир – чтобы из-под одеял нельзя было высовываться…

5 68 6 129018 13.05
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 18 6 10101 19.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

День Беды Уж лучше бы Путин назначил весь этот балаган на 22 июня. Более бы точно соответствовало исторической дате…

5 227 6 222561 17.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 114 6 201036 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8532378
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4490594

Сегодня в эфире