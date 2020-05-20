«Гоголь-центр» объявил сбор средств для помощи врачам

В заявлении театра отмечается, что врачи, работающие с коронавирусными больными, остро нуждаются в средствах индивидуальной защиты – в масках, перчатках и защитных костюмах. Именно на это будут потрачены деньги, собранные во время акции. Благотворительный марафон #помогиврачам организовал БДТ имени Товстоногова. О желании присоединиться к акции уже объявили еще несколько российских театров.
2020-05-20T15:32:47+03:00
2020-05-20T15:32:47+03:00
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15:32, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…