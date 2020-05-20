«Гоголь-центр» объявил сбор средств для помощи врачам

В заявлении театра отмечается, что врачи, работающие с коронавирусными больными, остро нуждаются в средствах индивидуальной защиты – в масках, перчатках и защитных костюмах. Именно на это будут потрачены деньги, собранные во время акции. Благотворительный марафон #помогиврачам организовал БДТ имени Товстоногова. О желании присоединиться к акции уже объявили еще несколько российских театров.