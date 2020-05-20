Собянин: В мае смертность среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве будет выше, чем в апреле

В мае смертность среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве будет выше, чем в апреле, — предупреждает мэр Собянин. Его цитирует «Интерфакс». По данным Собянина, в больницах сейчас остаются 18 тысяч тяжелых больных.