Собянин: В мае смертность среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве будет выше, чем в апреле

В мае смертность среди заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве будет выше, чем в апреле, — предупреждает мэр Собянин. Его цитирует «Интерфакс». По данным Собянина, в больницах сейчас остаются 18 тысяч тяжелых больных.
2020-05-20T15:32:11+03:00
2020-05-20T15:32:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2646147-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 20 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…