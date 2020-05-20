Россия не хочет обсуждать тему Крыма, — заявил Владимир Зеленский

Россия не хочет обсуждать тему Крыма, — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал журналистам, что пытался поднимать крымский вопрос на переговорах с президентом Путиным. Зеленский добавил, что всегда обсуждает эту проблему Крыма на переговорах с представителями США, Канады и стран Евросоюза. По словам Зеленского, все говорят про санкционную политику в отношении России, «пока Крым не вернется – санкции не будут отменены».