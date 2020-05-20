Россия не хочет обсуждать тему Крыма, — заявил Владимир Зеленский

Россия не хочет обсуждать тему Крыма, — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал журналистам, что пытался поднимать крымский вопрос на переговорах с президентом Путиным. Зеленский добавил, что всегда обсуждает эту проблему Крыма на переговорах с представителями США, Канады и стран Евросоюза. По словам Зеленского, все говорят про санкционную политику в отношении России, «пока Крым не вернется – санкции не будут отменены».
2020-05-20T15:31:38+03:00
2020-05-20T15:31:38+03:00
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15:31, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…