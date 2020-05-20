Махмуд Аббас попросил Путина организовать в Москве палестино-израильскую конференцию

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас попросил президента Путина организовать в Москве палестино-израильскую конференцию, — сообщил посол в России Абдель Хафиз Нофаль. По мнению дипломата, это может стать новым механизмом для ведения переговоров. Ранее Палестина разорвала все договоренности с Израилем и США, включая соглашение по безопасности.