Махмуд Аббас попросил Путина организовать в Москве палестино-израильскую конференцию

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас попросил президента Путина организовать в Москве палестино-израильскую конференцию, — сообщил посол в России Абдель Хафиз Нофаль. По мнению дипломата, это может стать новым механизмом для ведения переговоров. Ранее Палестина разорвала все договоренности с Израилем и США, включая соглашение по безопасности.
2020-05-20T15:30:56+03:00
2020-05-20T15:30:56+03:00
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15:30, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…