Профсоюз медработников Действие: Ситуация с выплатами врачам за работу с коронавирусными больными по-прежнему сложная

Ситуация с выплатами врачам за работу с коронавирусными больными по-прежнему сложная. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал.

По его словам, все еще «не решены системные проблемы». «Уточнена методика и расчет этих стимулирующих выплат в правильную сторону, но не решена проблема, кому именно платить и за что именно», — отметил он.

В частности, по словам А.Коновала, сейчас власти настаивают на том, что платить надо именно за лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. «Это 1/10, а, может, и 1⁄ 20 от реальных случаев заболевания коронавирусом, с которыми сталкиваются медработники. Потому что 40% случаев протекают вообще бессимптомно, в 20-30% — это ложные результаты тестирования», — уточнил он.

А.Коновал добавил, что в ряде случаев тестирование не проводится вообще, так как «в некоторых регионах даже нет такой возможности». «Когда весь расчет выплат сводят к подтвержденным случаям, это ни к чему хорошему не приведет», — заключил он.