Власти Приморского района Петербурга намерены собрать 3,5 тысячи зрителей на концерт ко дню Победы в начале сентября

Власти Приморского района Петербурга намерены собрать три с половиной тысячи зрителей на концерт ко дню Победы в начале сентября. Администрация объявила конкурс на организацию зрелища.

Выступление звезды эстрады обойдётся районному бюджету почти в шесть миллионов рублей. Такие условия чиновники указали в конкурсных документах. Районные власти предусмотрели множество требований к артисту. В частности, он должен быть участником крупных телевизионных шоу, и кавалером ордена за заслуги перед отечеством. Площадка для зрелища может находиться не дальше семи минут ходьбы от станции метро. В то же время организатор концерта, который соберёт три с половиной тысячи человек в закрытом зале на два с половиной часа, не должен предусмотреть меры защиты гостей от инфекции. Портал «Фонтанка-ру» подчёркивает, что концерт проводится в первую очередь для пожилых люддей. Итоги конкурса подведут к 15 июня.

Сейчас в Петербурге действует запрет покидать помещения горожанам старше 65 лет.