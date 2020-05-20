Осужденный по делу об убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой бизнесмен Михаил Глущенко подал ходатайство на УДО

Осужденный по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой бизнесмен Михаил Глущенко подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. В 2015-м году по совокупности ему назначили 17 лет лишения свободы.

Судебное заседание по ходатайству Глущенко назначено на 25 мая. Это следует из картотеки Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Бизнесмен ранее сам являлся депутатом Госдумы: он был коллегой Старовойтовой по 2-му созыву нижней палаты парламента. Семь лет назад Глущенко предъявили обвинение по статье об организации убийства сопредседателя партии «Демократическая Россия». Впоследствии бизнесмен признал свою вину и заключил сделку со следствием, ему назначили 13 лет заключения. В соответствии с прошлым наказанием общий срок достиг 17 лет. Глущенко в ходе следствия дал показания также на лидера Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Барсукова, который свою вину не признал. Тем не менее, в прошлом году его также приговорили к 24 годам колонии. В середине 2000-х по делу об убийстве Старовойтовой суд в Петербурге осудил еще троих человек, в том числе непосредственного исполнителя преступления. Однако заказчики до сих пор не найдены.

Галина Старовойтова была застрелена в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ноябре 1998 года.