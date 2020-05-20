Правительство России утвердило директивы о продлении контракта с главой Роснефти Игорем Сечиным еще на пять лет

Председатель правления и главный исполнительный директор крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин продолжит руководить «Роснефтью» до 2025 года. Срок его нового контракта такой же, как у действующего. О том, что директиву о продлении подписали в кабинете министров, СМИ сообщали еще неделю назад, а сейчас о ее утверждении объявили в правительстве. Сечин был председателем совета директоров «Роснефти» с 2004 года, с 2012 стал президентом компании. До этого, с конца 90-х, он работал в аппарате Владимира Путина, а в 2000, когда тот был избран главой государства, стал замруководителя президентской администрации.

Известно, что в 2015 году оклад Сечина составлял 15-20 миллионов рублей в месяц, плюс бонусы и премии. Неделю назад он встречался с президентом и просил поддержать «Роснефть» на фоне падения цен на нефть из-за коронавируса, снизив тарифы и отложив уплату налогов.

Решение о продлении контракта с Сечиным должен принять совет директоров Роснефти на завтрашнем заседании.

Тем временем, Роснефть подала в суд на РБК за публикацию о схеме передачи венесуэльского актива. В РБК заявили, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации и готовы отстаивать свою позицию.