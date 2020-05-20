Власти Москвы запустили онлайн-сервис по обжалованию штрафов за нарушение режима изоляции

На официальном сайте мэрии появился раздел, где можно напрямую подать документы о несогласии с денежными взысканиями. Такая возможность теперь доступна на странице обращений в электронную приемную столичного правительства. Например, для того, чтобы подать жалобу на штраф за нарушение пропускного режима, необходимо в качестве получателя выбрать Московскую административную дорожную инспекцию и приложить туда специально заполненную форму. Она появилась на странице самого МАДИ. Можно, как говорят власти, обжаловать также и другие постановления: например, связанные с нарушением обязательного карантина или несоблюдением социальной дистанции. На это есть 10 дней с момента получения постановления. Помимо этого, сохраняется и другой способ подачи жалобы – по почте в районный суд или в Главное контрольное управление Москвы.

Ранее многие москвичи жаловались на то, что штрафы за нарушение ограничений по коронавирусу им были выписаны ошибочно. В департаменте транспорта на этом фоне сообщили, что отменили почти 850 взысканий тем, кто допустил ошибку при привязке номера автомобиля к пропусу.