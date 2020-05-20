Росавиация организует авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

В график до 25 мая включены полеты в 14 городов, в том числе из Нью-Йорка, Рима, Дели Куала Лумпура, Дубая и Калькутты.
2020-05-20T14:35:24+03:00
2020-05-20T14:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…