Бразилия может стать новым эпицентром пандемии коронавируса

За прошедшие сутки количество умерших превысило одну тысячу человек. заразились коронавирусом почти 272 тысячи — это данные Университета Джонса Хопкинса.
На Бразилию приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке.
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За прошедшие сутки количество умерших превысило одну тысячу человек. заразились коронавирусом почти 272 тысячи — это данные Университета Джонса Хопкинса.
На Бразилию приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке.
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…