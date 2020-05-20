Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой, подал ходатайство об УДО

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Материалы поступили в Дзержинский районный суд Петербурга. Заседание назначено на 25 мая. – сообщает ТАСС.

Глущенко были предъявлены обвинения в организации преступления и посягательстве на жизнь государственного деятеля. Он заключил сделку со следствием и был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Источник в следственных органах сообщил, что уголовное дело в отношении заказчика убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство. Заказчик не установлен.