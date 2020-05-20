На Украине завели уголовное дело Петра Порошенко после публикации его разговора с Джо Байденом

На Украине завели уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко после публикации его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Их накануне обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и злоупотреблении властью. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Основанием для возбуждения дела стали компрометирующие записи, которые, как утверждается, были сделаны в 2015-2016 годах. На них люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря Джона Керри обсуждают внутреннюю политику Украины и действия Киева в интересах Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эти записи могут быть квалифицированы как государственная измена, но это вопрос правоохранительных органов. По словам украинского лидера, его предшественника и его окружение «ждет много разных приключений и приговоров».

Как считают эксперты, этот скандал может отразиться на шансах Байдена против Дональда Трампа в президентской гонке этого года. Вопрос о его влиянии на политику Украины уже поднимался оппонентами.

Отметим, что в партии Порошенко считают, что опубликованные записи были сфабрикованы. Сам он их пока никак не прокомментировал.