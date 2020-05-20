Руководство Палестинской автономии разрывает все отношения с США и Израилем

Глава администрации Махмуд Аббас пояснил, что причиной являются планы Иерусалима установить суверенитет над частью палестинской территории.

Среди прочего, как сообщается, перестанут действовать соглашения, которые касаются безопасности.

За словами Аббаса не последует реального прекращения сотрудничества в области безопасности с Израилем, — сказал «Эху Москвы» израильский политолог Алекс Векслер.

Векслер уверен, что соглашение будет действовать и дальше. Вопрос об аннексии части палестинских территорий фигурирует в соглашении о создании коалиционного правительства, которое подписали лидер партии «Ликуд» и действующий премьер Беньямин Нетаньяху и глава блока «Кахоль Лаван» Бени Ганс.