Леонтьев объяснил иск «Роснефти» к РБК провокационностью статьи о бывших активах компании в Венесуэле

Иск «Роснефти» к РБК был подан из-за провокационности статьи издания о бывших активах компании в Венесуэле. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Подача и заголовок материала носили абсолютно провокационный характер. А риски, которые таким образом возникают, и ущерб, который наносится компании — это не шуточки. Вообще заголовок обычно преследует цель максимально точно отразить новость. Так вот этот заголовок отражал новость максимально неточно. То есть задачи отразить новость не было, что странно для делового издания — оно ставило своей целью провокацию», — заявил М.Леонтьев.

Как уточнил пресс-секретарь, в компании считают, что «эта провокация была сознательной». «После этого последовал веер репостов и перепечаток со ссылкой на это издание, где смысл события искажался радикально. То есть он просто перевертывался», — заключил М.Леонтьев.

Как сообщалось, поводом для иска «Роснефти» к РБК послужила статья о бывшем венесуэльском проекте нефтяной корпорации. Представители компании утверждают, что заголовок «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте Роснефти» вводит общественность, представителей рынка и регуляторов в заблуждение. Таким образом редакция газеты использовала провокационное заявление и создала впечатление, будто выход Роснефти из венесуэльского бизнеса был мнимым, а это спровоцировало волну дезинформации в прессе, — добавили в компании.

Издание РБК готово отстаивать в суде свою позицию. В редакции сказали, что убеждены в достоверности и объективности опубликованной информации. Она была основана исключительно на официальных данных.

В то же время РБК пока не получила иск Роснефти и поэтому не может комментировать претензии с юридической точки зрения.

Российское правительство утвердило директиву о продлении контракта главы Роснефти Игоря Сечина еще на пять лет. Об этом сообщили в Кабинете министров. Вопрос об утверждении главного исполнительного директора, совет директоров компании рассмотрит завтра.

Сечин возглавляет Роснефть с 2012 года. ДО этого почти 8 лет он руководил Советом директоров.