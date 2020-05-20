В Москве число людей, вылечившихся от коронавируса, за сутки более чем вдвое превысило новых заражённых

Об этом отчитался оперативный штаб. Между тем, в некоторых регионах ситуация остаётся тяжёлой.

Число заболевших коронавирусом в России превысило уже 300 тысяч человек. При этом за сутки снова выявили меньше девяти тысяч новых случаев. Москва и Подмосковье в лидерах статистики. Отмечу, что в столице за сутки выздоровело намного больше людей, чем заразилось новой инфекцией. В Москве её выявили почти у 2700 человек, излечилось от коронавируса вдвое больше, сообщили в оперативном штабе. По всей стране число выздоровевших также впервые превышает, хотя и немного, количество новых заражённых. В ряде регионов болезнь набирает обороты. Одним из лидеров внезапно оказался Красноярский край, за сутки там обнаружили коронавирус сразу у более пятисот жителей, регион сегодня замыкает тройку лидеров. За ним по числу выявленных заражённых идут Петербург, Нижегородская, Ростовская, Ярославская и Свердловская области. За сутки в стране умерли больше всего пациентов с коронавирусом с начала пандемии. 135 человек. Больше половины скончались в Москве. Смертельные случаи также зафиксированы в Подмосковье, Петербурге, Дагестане и Нижегородской области. Общее число умерших с начала пандемии выросло почти до трёх тысяч человек, уточнили в оперативном штабе.

Россия остаётся на втором месте в мире по числу заражённых после США.

Премьер-министр Михаил Мишустин, который сам на днях вылечился от коронавируса, считает последние данные позитивной тенденцией.

Мишустин считает, что есть основания начать аккуратно смягчать карантинные меры.

А вот мэр Москвы Сергей Собянин настаивает, что показатели по заболеваемости по-прежнему остаются высокими, несмотря на положительные новости.

Собянин обратил внимание на то, что в Китае в нескольких районах ввели жесткий карантин, когда зафиксировали всего лишь 40 случаев заражения.

С позицией мэра Москвы по поводу ограничений согласен и вирусолог, сотрудник института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Снимать ограничения по борьбе с распространением коронавируса в Москве пока рано, несмотря на снижение числа зараженных. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев. «То, что снижается число заболевших — безусловно, успех и прекрасная основа для прогноза. Но надо помнить, что заболел ни один и ни два человека, а все-таки тысячи в одном городе. Тем не менее, это снижение говорит, что принятые в Москве меры совершенно обоснованы и себя оправдали», — отметил эксперт.

При этом В.Зуев подчеркнул, что начало снятия ограничений возможно только после 31 мая. «Не надо мешать спаду отменой всех этих мер. Нужно довести дело до разумного финала, и тогда уже можно будет все отменять. Думаю, пока стоит придерживаться намеченных сроков — это 31 мая», — заключил вирусолог.

Зуев полагает, что снимать ограничения можно будет только летом.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова объявила сегодня, что к ослаблению карантина готовы несколько российских регионов.

Голикова считает. что при соблюдения всех норм безопасности Россия вернется к нормальной жизни этим летом.