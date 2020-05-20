Прокуратура Москвы проверяет информацию СМИ о привлечении к административной ответственности пожилой москвички, — рассказала «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. Пенсионерка еще 23 марта выехала на дачу во Владимирскую область и при этом получила два штрафа за нарушение режима изоляции.