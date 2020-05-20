Голикова: Новая дата проведения Единого госэкзамена будет названа в ближайшее время

Новая дата проведения Единого госэкзамена будет названа в ближайшее время, — пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что большинство российских регионов готовы к проведению ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса – они готовы оснастить пункты проведения ЕГЭ соответствующими средствами индивидуальной защиты.

Ранее Министерство просвещения объявило, что ОГЭ для девятиклассников в этом году отменены.