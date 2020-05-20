В Кремле рассматривают возможность голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день, 24 июня, — утверждают источники РБК. Как напомнил один из собеседников, в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.

Окончательных решений пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.