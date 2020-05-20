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Эксклюзив Эха 13:31, 20 мая 2020

Роснефть подала иск к РБК о защите деловой репутации

Роснефть подала иск к РБК о защите деловой репутации, — сообщается на сайте нефтяной компании. Поводом стал материал под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте Роснефти» – речь шла о схеме передачи государству венесуэльских активов Роснефти.

По мнению компании, статья спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ, дезориентировала рынок и нанесла существенный материальный ущерб.

Подчеркивается, что редакция РБК отказалась опровергнуть информацию и принести публичные извинения. Официальный представитель РБК сообщил изданию «Ве Белл», что публикация основана исключительно ан официальных документах и издание готово отстаивать свою позицию.

Иск «Роснефти» к РБК был подан из-за провокационности статьи издания о бывших активах компании в Венесуэле. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Подача и заголовок материала носили абсолютно провокационный характер. А риски, которые таким образом возникают, и ущерб, который наносится компании — это не шуточки. Вообще заголовок обычно преследует цель максимально точно отразить новость. Так вот этот заголовок отражал новость максимально неточно. То есть задачи отразить новость не было, что странно для делового издания — оно ставило своей целью провокацию», — заявил М.Леонтьев.

Как уточнил пресс-секретарь, в компании считают, что «эта провокация была сознательной». «После этого последовал веер репостов и перепечаток со ссылкой на это издание, где смысл события искажался радикально. То есть он просто перевертывался», — заключил М.Леонтьев. Как сообщалось, поводом для иска «Роснефти» к РБК послужила статья о бывшем венесуэльском проекте нефтяной корпорации. Представители компании утверждают, что заголовок «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте Роснефти» вводит общественность, представителей рынка и регуляторов в заблуждение. Таким образом редакция газеты использовала провокационное заявление и создала впечатление, будто выход Роснефти из венесуэльского бизнеса был мнимым, а это спровоцировало волну дезинформации в прессе, — добавили в компании.



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