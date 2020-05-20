Компания Роснефть подала в суд на издание РБК

Поводом послужила статья о бывшем венесуэльском проекте нефтяной корпорации. Представители Роснефти говорят, что заголовок, который гласил «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте Роснефти» вводит общественность, представителей рынка и регуляторов в заблуждение. Таким образом редакция газеты использовала провокационное заявление и создала впечатление, будто выход Роснефти из венесуэльского бизнеса был мнимым, а это спровоцировало волну дезинформации в прессе, — добавили в компании.
2020-05-20T13:03:29+03:00
2020-05-20T13:03:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2646027-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3263769.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:03, 20 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…