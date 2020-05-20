Компания Роснефть подала в суд на издание РБК

Поводом послужила статья о бывшем венесуэльском проекте нефтяной корпорации. Представители Роснефти говорят, что заголовок, который гласил «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте Роснефти» вводит общественность, представителей рынка и регуляторов в заблуждение. Таким образом редакция газеты использовала провокационное заявление и создала впечатление, будто выход Роснефти из венесуэльского бизнеса был мнимым, а это спровоцировало волну дезинформации в прессе, — добавили в компании.