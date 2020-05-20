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13:02, 20 мая 2020

В Москве ежедневно госпитализируют около тысячи тяжелобольных с коронавирусом

По этим показателям столица вышла на уровень апреля, – сказал сегодня мэр Сергей Собянин. Он считает, что сейчас необходимо внимательно следить за происходящим и действоать аккуратно в вопросах снятия режима ограничений
В то же время сегодня в Москве по данным оперативного штаба впервые число выписанных пациентов вдвое превысило количество новых заболевших коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма, — считает премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал руководителей регионов проявлять осторожность в вопросе о снятии карантинных мер. В этом случае, – добавил Мишустин, — следует придерживаться концепции, которую выработал Роспотребнадзор.

Смягчение карантинных мер может начаться в 17 российских регионах. В правительстве рассказали, какие для этого необходимы условия.

Об относительно благополучной ситуации в ряде регионов рассказала в рамках Парламентского часа в Совете Федерации вице-премьер Татьяна Голикова. Она, впрочем, не уточнила какие именно субъекты попали в этот список. По ее словам, рост заражений удалось сдержать. Ключевой показатель – это коэффициент распространения коронавируса, а именно количество людей, которое смог заразить носитель до изоляции. Показатель должен быть меньше единицы и этого удалось добиться. Кроме того, учитывается сколько случаев инфицирования выявлено на 100 тысяч населения. В среднем, по стране их ненамного больше 200. В 17 регионах индекс ниже, а в 13, напротив, превышает средние значения. Самая неблагоприятная ситуация в Москве, Московской и Мурманской областях, а также Ямало-ненецком автономном округе.

Всего предусмотрено три этапа снятия ограничительных мер. На первом будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе и откроются небольшие магазины.



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