Венесуэла через суд требует у Банка Англии вернуть золото на $1 млрд

Каракас собирается потратить эти средства на борьбу с коронавирусом, передает агентство Reuters. В том числе, на закупку медицинского оборудования, лекарств и продовольствия для жителей республики. В Банке Англии сведения об иске венесуэльского правительства не комментируют. Ранее агентство Bloomberg писало, что Банк Англии отказался выдать Венесуэле более 1 млрд долларов слитками золота под давлением американских властей. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в этой финансовой организации хранится 80 тонн золота, которые принадлежат Каракасу.
2020-05-20T12:34:06+03:00
2020-05-20T12:34:06+03:00
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12:34, 20 мая 2020
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