Около 60 млн человек в мире могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за коронавируса

Пандемия сведет на нет последние достижения в борьбе с бедностью, прогнозирует президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. Для возвращения к экономическому росту, считает он, нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию, предоставлять помощь бедным слоям населения, укреплять устойчивость экономики. Всемирный банк планирует в ближайшие год с небольшим выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии.