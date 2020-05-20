Около 60 млн человек в мире могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за коронавируса

Пандемия сведет на нет последние достижения в борьбе с бедностью, прогнозирует президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. Для возвращения к экономическому росту, считает он, нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию, предоставлять помощь бедным слоям населения, укреплять устойчивость экономики. Всемирный банк планирует в ближайшие год с небольшим выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии.
2020-05-20T12:32:48+03:00
2020-05-20T12:32:48+03:00
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12:32, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…