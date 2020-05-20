Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян попросили спецдокладчика ООН обратиться к власти по поводу объединения дел

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравку Симонович обратиться к российским властям, чтобы суд объединил их дела. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Разделение на одно уголовное дело в отношении Ангелины и Кристины и второе уголовное дело в отношении Марии и их раздельное рассмотрение повлечет за собой не только неполное, не всестороннее судебное разбирательство, но и повторную травматизацию участниц, поскольку им придется не единожды все это вспоминать и проговаривать в суде, а повторять столько раз, сколько будут рассматриваться два дела», — отметил адвокат.

Как подчеркнул Я.Пакулин, «самое важное, что уголовное дело будет рассматриваться разными судебными составами, и Мария заведомо будет лишена права на суд присяжных».

«Целью нашего обращения было обратить внимание на эти процессуальные решения, которые были приняты следственными органами и могут поставить под удар справедливое судебное разбирательство, если таковое последует, и вынесение справедливого приговора. Мы бы хотели, чтобы спецпредставитель ООН внес свои рекомендации и обозначил это как потенциальные и серьезные нарушения прав обвиняемых, чтобы это было так же учтено нашими прокурорскими и судебными органами в последующем», заключил Я.Пакулин.