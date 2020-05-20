В Венгрии запретили менять в документах пол, указанный при рождении

Против этого выступают активисты ЛГБТ-сообщества и правозащитники – они считают, что это ущемление прав трансгендеров.

В свидетельствах о рождении, заключении брака и смерти вместо слова «пол» теперь будет значиться «пол при рождении», и менять его будет нельзя. Законопроект, инициированный правящей партией Фидес, поддержали две трети депутатов, пишет Русская служба BBC. После его принятия власти смогут отклонить уже поступившие заявки о смене пола, хотя правозащитники отмечают, что их и так не одобряли последние два года. Теперь законопроект должен подписать президент, который является членом правящей партии и придерживается консервативных взглядов. Убедить его не принимать эту норму пытаются ЛГБТ-активисты и правозащитники, которые убеждены, что она нарушает права трансгендерных людей. Хотя в правительстве утверждают, что этот закон не влияет на право мужчин и женщин свободно выражать и практиковать свою идентичность, трасгендеры опасаются, что теперь они будут сталкиваться с дискриминацией всякий раз, когда им нужно предоставлять официальные документы. Многие из них теперь думают о переезде из Венгрии. Правозащитники отмечают, что закон также может привести к росту числа самоубийств.

BBC отмечает, что в большинстве стран Евросоюза разрешено менять официальные документы, чтобы указанная в них половая принадлежность соответствовала идентичности людей.