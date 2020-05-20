Руководство Палестинской автономии разрывает все отношения с США и Израилем

Глава администрации Махмуд Аббас пояснил, что причиной являются планы Иерусалима установить суверенитет над частью палестинской территории.
Среди прочего, как сообщается, перестанут действовать соглашения, которые касаются безопасности.
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Глава администрации Махмуд Аббас пояснил, что причиной являются планы Иерусалима установить суверенитет над частью палестинской территории.
Среди прочего, как сообщается, перестанут действовать соглашения, которые касаются безопасности.
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…