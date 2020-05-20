Правительство планирует в скором времени определиться с датой проведения Единого госэкзамена

Об этом сегодня на правительственном часе в Совете Федерации сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее министерство просвещения перенесло ЕГЭ с 8 июня из-за коронавируса. Точную дату проведения экзамена в ведомстве тогда не называли. .