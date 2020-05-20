Правительство планирует в скором времени определиться с датой проведения Единого госэкзамена

Об этом сегодня на правительственном часе в Совете Федерации сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее министерство просвещения перенесло ЕГЭ с 8 июня из-за коронавируса. Точную дату проведения экзамена в ведомстве тогда не называли. .
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сегодня на правительственном часе в Совете Федерации сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее министерство просвещения перенесло ЕГЭ с 8 июня из-за коронавируса. Точную дату проведения экзамена в ведомстве тогда не называли. .
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…