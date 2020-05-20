Официальное число заболевших коронавирусом в России перевалило за 300 тысяч

За сутки было выявлено свыше 8,5 тысяч зараженных.

Несмотря на относительно стабильный показатель прироста новых случаев коронавируса по всей России, в Москве он сегодня вновь резко снизился. В столице, по данным властей, за сутки выявили почти 2700 заболевших коронавирусом. Это менее трети от общего числа новых зараженных во всей стране. На втором месте остается Подмосковье. Там прирост стабилен – около 900 человек. А вот на третьем месте оказался Красноярский край. Там, по данным Оперативного штаба, число заболевших резко выросло: примерно на 500 человек, или на четверть. Следом по числу выявленных случаев идут Санкт-Петербург и Нижегородская область.

Число умерших от коронавируса, по официальным данным, выросло на 135 человек. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. Выздоровели же свыше 9 тысяч заболевших, из них чуть более половины – в Москве.

Россия продолжает оставаться на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса, однако в ближайшее время ее может обогнать Бразилия. Там прирост заболеваемости на данный момент в 2 раза выше, чем в нашей стране.