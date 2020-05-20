Российские медики получили в общей сложности 12 с половиной миллиардов рублей дополнительных выплат

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Доплаты положены врачам и работникам Скорой помощи, которые занимаются пациентами с коронавирусом.

Ранее медики в разных регионах жаловались на то, что им не выплатили обещанные надбавки. Президент Владимир путин потребовал несколько раз от правительства устранить это нарушение. Генпрокуратура, в свою очередь, проводит проверки . Как сказала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в ведомстве заверили, что не будут принимать карательных мер к главврачам больниц.