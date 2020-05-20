Зам.министра промышленности Виктор Евтухов: Медицинские маски будут дешеветь в аптеках

Медицинские маски будут дешеветь в аптеках, — так считает зам.министра промышленности Виктор Евтухов.
По словам зам.министра Евтухова, сейчас большое количество масок поступает в Россию из Китая.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Медицинские маски будут дешеветь в аптеках, — так считает зам.министра промышленности Виктор Евтухов.
По словам зам.министра Евтухова, сейчас большое количество масок поступает в Россию из Китая.
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…