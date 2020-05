Агентство Bloomberg исправило уже второй материал – после требований об опровержении со стороны российского посольства

Агентство Bloomberg исправило уже второй материал – на этот раз после требований об опровержении со стороны российского посольства. Первый раз это было сделано после критики другой статьи со стороны МИДа.

«Как путинская Россия испортила пандемию» — называется опубликованный в разделе «мнения» текст Bloomberg, к которому возникли претензии у посольства России в США. В материале были опубликованы графики о количестве больничных коек в России и странах ОЭСР, основанные на статистике Всемирного банка. Как утверждалось, их поменяли местами, из-за чего выходило, что коечный фонд в России более чем в 2 раза меньше. «Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией», — отмечалось в сообщении диппредставительства. В итоге в Bloomberg внесли правки в текст, указав это в материале. Ранее агентству пришлось поменять заголовок в публикации под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» о статистике смертей в России. Эта формулировка не устроила официального представителя МИДа Марию Захарову, которая отметила, что не уверена, что с миропорядком, в котором Bloomberg публикует статью с таким заголовком, «все в порядке». После первой правки текст назывался «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских», в итоге название изменили на: «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

Ранее российский МИД требовал опровержения от газет Financial Times и The New York Times из-за материалов о том, что официальные данные о смертности в России могут быть занижены. Власти утверждают, что публикуемая статистика достоверна.