В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 8700 новых случаев коронавирусной инфекции

Из них около 2700 – в Москве. Общее число инфицированных в стране превысило 308 тысяч. Из числа заболевших с начала пандемии скончались 2972, — говорят в оперативном штабе.
2020-05-20T11:01:58+03:00
2020-05-20T11:18:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645965-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3263725.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:01, 20 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…